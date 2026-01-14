Adesivi omofobi e islamofobi | imbrattata la sede dell’associazione Plus

Nella giornata del 14 gennaio, la sede dell’associazione Plus aps è stata imbrattata con adesivi offensivi, come evidenziato da alcune foto pubblicate sulla loro pagina Facebook. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione sociale, evidenziando l’importanza di rispettare la diversità e promuovere il dialogo civile. La vicenda sottolinea la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione e di tutela degli spazi di confronto e inclusione.

Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, la pagina Facebook dell'associazione Plus aps ha condiviso delle foto in cui si vedono alcuni adesivi offensivi che sono stati attaccati sulla targa della loro sede. I due adesivi sono di carattere omofobo e islamofobo: il primo recita 'Lesbicazze fuori dai. A Genova un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e sfregiato con un coltello fuori da una discoteca, preso di mira con insulti omofobi mentre aspettava l'autobus. Solo l'arrivo del mezzo gli ha permesso di mettersi in salvo. Un gesto brutale, denunciato da Arci

