Adesivi omofobi e islamofobi | imbrattata la sede dell’associazione Plus

Da bolognatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 14 gennaio, la sede dell’associazione Plus aps è stata imbrattata con adesivi offensivi, come evidenziato da alcune foto pubblicate sulla loro pagina Facebook. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione sociale, evidenziando l’importanza di rispettare la diversità e promuovere il dialogo civile. La vicenda sottolinea la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione e di tutela degli spazi di confronto e inclusione.

Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, la pagina Facebook dell’associazione Plus aps ha condiviso delle foto in cui si vedono alcuni adesivi offensivi che sono stati attaccati sulla targa della loro sede.I due adesivi sono di carattere omofobo e islamofobo: il primo recita ‘Lesbicazze fuori dai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Inaugurata a Roma la nuova sede dell’Associazione Culturale Elaia

Leggi anche: Odio in piazza, imbrattata la sede del Mim e fantocci shock di Meloni e Bernini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.