Addio buche e fango al Riello un parcheggio di 9mila metri quadrati | Gratis e senza barriere architettoniche

È stato inaugurato il nuovo parcheggio di 9.000 metri quadrati al Riello a Viterbo, offrendo un’area di sosta gratuita e accessibile a tutti. Fino a ora, il piazzale sterrato rappresentava un disagio per utenti e visitatori, specialmente durante le piogge. Ora, grazie a questa struttura, si garantisce praticità e sicurezza, eliminando problemi di accessibilità e migliorando la fruibilità dell’area.

Niente più slalom tra buche e fango per raggiungere le aule del tribunale di Viterbo. Quello che per anni è stato un piazzale sterrato, noto per trasformarsi in una palude alla prima pioggia, è diventato ufficialmente un parcheggio strutturato. È stato inaugurato oggi, 14 gennaio, il nuovo spazio.

