Addio al comico italiano | ha segnato una generazione

L’addio a un grande comico italiano rappresenta la fine di un’epoca. Per chi è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta, i suoi sketch e il suo stile sono rimasti impressi nella memoria, simbolo di un’epoca e di un modo di fare comicità unico. La sua figura ha contribuito a definire un’intera generazione, lasciando un’eredità che ancora oggi viene ricordata con affetto.

Per chi è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta basta sentire un accenno di grammelot dell'Est per tornare subito lì, davanti alla tv, a ridere di due comici fuori dagli schemi. Uno dei due, quello più allampanato, con lo sguardo furbo e l'ironia sottile, negli ultimi mesi stava affrontando una battaglia durissima, lontano dai riflettori. Una battaglia di cui si sapeva pochissimo, perché lui era così: riservato, allergico alla sovraesposizione, ma capace di riempire il palco appena si accendevano le luci. Nel frattempo l'amico di una vita, il compagno di scena, lo seguiva passo passo, tra ricoveri, terapie e la speranza che quel sorriso tornasse a farsi vedere anche fuori dalle repliche in tv.

