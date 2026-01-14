Addio a Valeria Fedeli l’ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018, è deceduta all’età di 76 anni. Sindacalista e politica, ha avuto un ruolo importante nel panorama istituzionale italiano. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari. La sua figura ha lasciato un segno nel mondo della scuola e della politica nazionale.

