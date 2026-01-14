Addio a Valeria Fedeli l’ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018
Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018, è deceduta all’età di 76 anni. Sindacalista e politica, ha avuto un ruolo importante nel panorama istituzionale italiano. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari. La sua figura ha lasciato un segno nel mondo della scuola e della politica nazionale.
Valeria Fedeli si è spenta all'età di 76 anni. I familiari hanno dato la notizia della scomparsa della sindacalista e politica, figura di rilievo nel panorama istituzionale italiano degli ultimi decenni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista
Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni
Forlì, addio alla studiosa Valeria Capelli x.com
ATTENZIONE gli sconti non hanno ancora detto addio! Pensavi fosse finita Spoiler: NO! Su “davaleria.com” gli sconti continuano a farti battere il cuore (e risparmiare il portafoglio ). Prezzi che fanno venire voglia di cliccare “aggiungi al carrello” senza p facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.