Addio a Valeria Fedeli | è morta l’ex ministra dell’Istruzione e una figura storica del Pd

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, senatrice e vicepresidente del Senato. Riconosciuta come una figura significativa del Pd, ha dedicato gran parte della sua vita al sindacalismo e al servizio pubblico. Le istituzioni hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordandola come una donna impegnata, determinata e appassionata nel suo lavoro. La sua figura lascia un segno importante nel panorama politico e sociale italiano.

Addio a Valeria Fedeli, una vita al servizio dei cittadini. L’ex ministra che ha difeso la scuola e le donne - Valeria Fedeli se n’è andata in silenzio, come spesso accade a chi ha sempre privilegiato il lavoro quotidiano ai riflettori. notizie.tiscali.it

Addio a Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione - I familiari hanno dato la notizia della scomparsa della sindacalista e politica, figura di rilievo nel panorama istituzionale italiano degli ultimi decen ... orizzontescuola.it

