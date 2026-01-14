Addio a Valeria Fedeli | è morta l’ex ministra dell’Istruzione e una figura storica del Pd

Da ildifforme.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, senatrice e vicepresidente del Senato. Riconosciuta come una figura significativa del Pd, ha dedicato gran parte della sua vita al sindacalismo e al servizio pubblico. Le istituzioni hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordandola come una donna impegnata, determinata e appassionata nel suo lavoro. La sua figura lascia un segno importante nel panorama politico e sociale italiano.

Sindacalista, senatrice e vicepresidente del Senato: il cordoglio delle istituzioni che la ricordano come una persona battagliera che ha sempre svolto il suo lavoro con passione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio a valeria fedeli 232 morta l8217ex ministra dell8217istruzione e una figura storica del pd

© Ildifforme.it - Addio a Valeria Fedeli: è morta l’ex ministra dell’Istruzione e una figura storica del Pd

Leggi anche: Addio a Valeria Fedeli, morta per cancro a 76 anni l’ex ministra dell’istruzione, senatrice del Pd e sindacalista

Leggi anche: Valeria Fedeli, morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del Pd

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora quando??.

addio valeria fedeli 232È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: aveva 76 anni - È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. msn.com

addio valeria fedeli 232Addio a Valeria Fedeli, una vita al servizio dei cittadini. L’ex ministra che ha difeso la scuola e le donne - Valeria Fedeli se n’&#232; andata in silenzio, come spesso accade a chi ha sempre privilegiato il lavoro quotidiano ai riflettori. notizie.tiscali.it

Addio a Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione - I familiari hanno dato la notizia della scomparsa della sindacalista e politica, figura di rilievo nel panorama istituzionale italiano degli ultimi decen ... orizzontescuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.