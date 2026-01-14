Addio a Michi una vita nell’arte Una carriera con oltre 150 opere

È scomparso Aldo Michi, artista e pittore spezzino con oltre 150 opere realizzate nel corso di una carriera iniziata negli anni ’50. Ex falegname, Michi ha dedicato la vita all’arte, contribuendo a valorizzare la scena culturale della città. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e passione, lasciando un patrimonio artistico che continuerà a essere apprezzato nel tempo.

Un grande artista che ha dato lustro alla città. Si è spento ad 89 anni Aldo Michi, ex falegname e pittore spezzino, che ha iniziato la sua carriera negli anni ‘50 proseguendo fino a pochi giorni fa. Nel suo lungo palmares la partecipazione alla prestigiosa mostra ’Golfo della Spezia’ nel 1957 e una vasta produzione artistica con oltre 150 opere in stili diversi. Michi aveva presenziato nel marzo 2025 al Camec alla presentazione del libro ’Pensieri d’artista - Sedici vite in cornice’ edito dal nostro giornale, con la storia di importanti artisti cittadini. Fra questi Fabrizio Mismas che lascia un ricordo commosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

