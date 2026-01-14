Ada Soccio sfida Potenza con uno sportello d' ascolto per i cittadini | Ricostruiamo una comunità più solidale

Ada Soccio, ex vicesindaca e assessore alle Politiche Sociali, inaugura uno sportello d’ascolto a Potenza. L’iniziativa, ospitata presso la sede del Socialismo Dauno in Via Bruno Buozzi, si propone di offrire supporto ai cittadini e promuovere una comunità più solidale. Dopo la rottura con il sindaco di Apricena, questa apertura rappresenta un gesto di ascolto e vicinanza per rafforzare il legame con i cittadini.

