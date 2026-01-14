Ada Soccio sfida Potenza con uno sportello d' ascolto per i cittadini | Ricostruiamo una comunità più solidale
Ada Soccio, ex vicesindaca e assessore alle Politiche Sociali, inaugura uno sportello d’ascolto a Potenza. L’iniziativa, ospitata presso la sede del Socialismo Dauno in Via Bruno Buozzi, si propone di offrire supporto ai cittadini e promuovere una comunità più solidale. Dopo la rottura con il sindaco di Apricena, questa apertura rappresenta un gesto di ascolto e vicinanza per rafforzare il legame con i cittadini.
Dopo la rottura con il sindaco di Apricena Antonio Potenza, l'ex vicesindaca nonché ex assessore alle Politiche Sociali Ada Soccio, apre uno sportello d’ascolto presso l’attuale sede del Socialismo Dauno, in Via Bruno Buozzi, angolo con Via Roma. Prosegue quindi il percorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Apricenesi pro Ada Soccio scendono in piazza contro le scelte di Potenza: "Qui la democrazia non si tocca"
Leggi anche: Cittadini in piazza per Ada Soccio, valanga di solidarietà ma in tanti non si espongono: "La gente ha paura"
