Ad Aprica un viaggio musicale con OLTRE - Vittorie che attraversano il tempo

Da sondriotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo weekend ad Aprica, si svolge l’evento musicale

Questo weekend Aprica accoglie un appuntamento musicale di grande valore: UT Insieme Vocale Consonante, l’ensemble diretto da Lorenzo Donati e riconosciuto tra i cori più brillanti del panorama italiano ed europeo si esibirà nella località montana orobica. Il gruppo, vincitore dell’European Grand. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Moris, con ‘E Andiamo’ inizia il suo nuovo viaggio musicale

Leggi anche: Il Cantico Tour: viaggio musicale con Angelo Branduardi al Cilea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.