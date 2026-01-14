L’acromegalia è una malattia rara causata da un’eccessiva produzione di ormone della crescita. Si manifesta con cambiamenti fisici progressivi, come ingrossamento di mani, piedi e volti. La diagnosi avviene tramite esami specifici e la cura può includere interventi chirurgici, terapie farmacologiche o radioterapia. Con una diagnosi tempestiva, è possibile gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Malattia rara. Quando si dice questo termine, diventa ovviamente difficile pensare ad una patologia che viene facilmente riconosciuta all’inizio delle sue manifestazioni. Ci sono casi in cui peraltro la patologia, che si manifesta in età adulta, rischia di confondersi con i segni del tempo. A queste regole non sembra sfuggire l’acromegalia, condizione che colpisce soprattutto adulti tra i 30 e i 60 anni e spesso si “vede” perché può alterare profondamente i tratti del volto, delle mani e dei piedi. A fare il punto sulle conoscenze è una pubblicazione sul New England Journal of Medicine che vede protagonisti i ricercatori italiani ed in particolare due eccellenze: Andrea Giustina, Professore Ordinario di Endocrinologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore dell’Unità di Endocrinologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, e Annamaria Colao, Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università “Federico II” di Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Acromegalia, come nasce, come si riconosce, quali cure ci sono

Leggi anche: Maculopatia secca della retina e atrofia geografica, come si manifestano e quali sono le cure in arrivo

Leggi anche: Algoretica in sanità, come l’Ia sta cambiando le cure e quali sono i rischi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Acromegalia, come nasce, come si riconosce, quali cure ci sono - L’acromegalia è una patologia rara che colpisce soprattutto tra i 30 e i 60 anni: come si manifesta e le cure disponibili. dilei.it