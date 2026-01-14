Accorpamento scuole Sos da sindaci e famiglie | Il futuro è incerto

Il recente intervento del Governo sulla Regione Toscana, volto al commissariamento del dimensionamento scolastico, ha suscitato preoccupazioni tra sindaci e famiglie. Molti ritengono che questa decisione possa compromettere la stabilità e il futuro delle scuole locali, creando incertezza per studenti e comunità. È importante affrontare il tema con attenzione, garantendo un dialogo aperto e una valutazione equilibrata delle conseguenze di tali interventi sulla rete scolastica regionale.

Esprimo la mia netta contrarietà alla decisione del Governo di procedere al commissariamento della Regione Toscana sul tema del dimensionamento scolastico. La scelta di commissariare le Regioni che si sono opposte al dimensionamento scolastico è una decisione che considero sbagliata nel metodo e nel merito, perché esautora le autonomie territoriali e non tiene adeguatamente conto delle specificità delle nostre comunità". Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, si è così espresso in merito alla decisione deliberata dal Consiglio dei ministri. Una decisione che rimette potenzialmente in gioco da subito la questione degli accorpamenti scolastici che sembrava sospesa, almeno in attesa del verdetto del ricorso effettuato dalla Regione contro le precedenti disposizioni ministeriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

