Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e la gestione digitale delle macchine da cantiere

LoJack Italia e BigRent, gruppo BigMat, hanno siglato un accordo volto a migliorare la sicurezza e la gestione digitale delle macchine da cantiere, dei mezzi movimento terra, dei camion e delle piattaforme noleggiate in Italia. La collaborazione mira a garantire una maggiore protezione delle attrezzature e un’efficienza operativa più efficiente, attraverso soluzioni innovative di monitoraggio e digitalizzazione.

(Adnkronos) – LoJack Italia e BigRent, il servizio di noleggio del Gruppo BigMat, hanno sottoscritto un accordo strategico per aumentare i livelli di protezione, sicurezza ed efficienza operativa delle macchine da cantiere, dei mezzi movimento terra, dei camion e delle piattaforme noleggiate su tutto il territorio nazionale. Grazie alla partnership, tutti i veicoli BigRent potranno essere .

