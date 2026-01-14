Accoltellato durante una rapina in villa i complici lo abbandonano in ospedale | morto un 37enne torinese

Un tentato furto in una villa di Lonate Pozzolo si è concluso tragicamente con un accoltellamento. Un uomo di 37 anni, residente a Torino, è stato ferito durante l'evento e successivamente abbandonato dai complici in ospedale, dove è deceduto. L’episodio evidenzia i rischi e le conseguenze legate a situazioni di criminalità in aree residenziali.

È sfociato in tragedia un tentato furto avvenuto all'interno di una villa di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Prima la tentata rapina, poi l'aggressione nei confronti del proprietario di casa e successivamente di uno dei ladri, un 37enne torinese, rimasto gravemente ferito. Infine la fuga.

A #LonatePozzolo un uomo ha trovato i ladri in casa: durante la colluttazione ne ha accoltellato uno, che è morto poco dopo. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, creando qualche pr

