Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando muore un ladro

Un uomo è stato trovato con una ferita da arma da taglio al petto e successivamente deceduto dopo il ricovero all’ospedale di Magenta. L’indagine ha portato alla luce che si tratta di un ladro ferito dal padrone di casa durante un tentativo di furto nella villa di Lonate Pozzolo, episodio che ha concluso con la sua morte. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Lonate Pozzolo, 14 gennaio 2025 – Risolto il mistero dell’uomo scaricato davanti all’ospedale di Magenta con una ferita d’arma da taglio al petto e successivamente deceduto dopo il ricovero. Si tratta, a quanto riferito in un comunicato stampa dei carabinieri del comando provinciale di Varese, di un ladro che questa mattina alle 11 aveva tentato, insieme a due complici, il furto in una villa di Lonate Pozzolo. Lo scontro. Nell’abitazione, però, si trovava il padrone di casa che, uditi i rumori, si è precipitato nella stanza dove ha sorpreso i banditi. Qui è nata una colluttazione nel corso della quale, secondo la ricostruzione dei milirari dell’Arma, il proprietario della villa presa d’assalto avrebbe ricevuto una raffica di pugni sul viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando, muore un ladro Leggi anche: Ladro bloccato da padrone di casa, arrestato dai carabinieri Leggi anche: Riecco Kiki, il ladro acrobata che ha razziato la casa di Diletta Leotta esce dal carcere e torna in attività Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Morto con ferita al torace, colpito da padrone di casa durante rapina - L'uomo morto all'ospedale di Magenta si sarebbe introdotto con un complice per rubare in una villa di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. ansa.it

