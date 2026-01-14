Accadde oggi | 14 gennaio l’estradizione in Italia di Cesare Battisti

Il 14 gennaio 2019, Cesare Battisti, ex militante del Pac, è stato estradato in Italia dopo anni di latitanza. Ricercato per gravi reati, tra cui omicidio, fu arrestato dall’Interpol a Santa Cruz de la Sierra e riportato nel nostro Paese. Questo evento rappresenta un momento importante nella vicenda giudiziaria di Battisti, che ha suscitato molte discussioni pubbliche e mediatiche negli anni successivi.

L'ex terrorista del Pac, Proletari armati per il comunismo, era ricercato da tanti anni per gravissime accuse, tra cui quella di omicidio Esattamente sette anni fa, il 14 gennaio 2019, dopo essere stato arrestato dall'Interpol a Santa cruz de la Sierra, Cesare Battisti veniva estradato in Italia.

