Abusivismo sequestro di box usati come case e di villette a schiera Denunciato un 54enne

Un complesso residenziale in zona soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali è stato oggetto di sequestro, nell'ambito di un'operazione contro l'abusivismo edilizio. È stato denunciato un uomo di 54 anni, coinvolto nella realizzazione di strutture non autorizzate, tra cui box usati come abitazioni e villette a schiera. L'intervento mira a tutelare il patrimonio ambientale e a contrastare pratiche edilizie illegali nella zona di Sannicola.

LIDO CONCHIGLIE (Sannicola) – Un complesso residenziale ritenuto abusivo, realizzato in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali: scatta il maxi sequestro, indagato un imprenditore. È accaduto a Lido Conchiglie, nel territorio di Sannicola, dove sono intervenuti i finanzieri della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Abusivismo edilizio, scatta il sequestro di un cantiere Leggi anche: Abusivismo edilizio: Scatta il sequestro a San Leucio del Sannio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Abusivismo, sequestro di box usati come case e di villette a schiera. Denunciato un 54enne. I locali sono stati posti sotto sequestro QUI LA NOTIZIA https://qds.it/tra-le-case-popolari-un-autonoleggio-abusivo-denunciato-uomo-a-catania/ #abusivismo #catania facebook

