L’abbattimento di 37 alberi in via Tacito a Milano ha suscitato la preoccupazione dei residenti, che temono un possibile intervento di cementificazione. La popolazione locale esprime il suo disappunto, evidenziando come il verde rappresenti un elemento importante nel quartiere. La questione solleva il dibattito sul futuro dell’area e sull’importanza di preservare gli spazi naturali in città.

Milano, 14 gennaio 2026 – “Ho comprato casa in questo punto perché avevo il verde davanti alle finestre. Ma ora non c’è più niente ”. La rabbia dei residenti. Urla, insulti, foto scattate per documentare il “prima“ e il “dopo“ hanno tenuto banco a ondate, dalle 7 fino al pomeriggio di ieri in via Tacito, a due passi da piazzale Lodi. “Ormai, gli alberi sono stati tagliati”. La rabbia è dei cittadini riuniti nel comitato spontaneo “Via Tacito 7“, insieme per salvaguardare il verde ed “evitare speculazioni” in questo terreno ora diventato cantiere. Ruspe in azione. Ieri mattina sono entrate in azione le ruspe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbattuti 37 alberi in via Tacito, la protesta dei cittadini: “Eliminato il verde, arriverà il cemento?”

Abbattuti 37 alberi in via Tacito, la protesta dei cittadini: “Eliminato il verde, arriverà il cemento?” - Milano, nell’area privata dovrebbero sorgere un palazzo e un garage. ilgiorno.it