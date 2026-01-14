A13 l' elenco aggiornato delle chiusure temporanee

Ecco l'elenco aggiornato delle chiusure temporanee sulla A13 Bologna-Padova. Il programma, recentemente rivisto, riguarda le chiusure notturne necessarie ai lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Queste informazioni sono utili per pianificare i propri spostamenti e conoscere le eventuali deviazioni durante le operazioni di manutenzione.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Si comincia dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

