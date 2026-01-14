A Vieste ci sono solo due carabinieri forestali

A Vieste, il nucleo dei Carabinieri Forestali ‘Parco’ conta appena due militari. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo alla copertura delle attività di tutela ambientale nella zona. La limitata presenza può influire sulla capacità di monitoraggio e intervento, rendendo necessarie eventuali soluzioni per garantire una gestione efficace delle aree protette e della biodiversità locale.

Il nucleo carabinieri ‘Parco’ di Vieste opera con due soli militari dell'Arma: è quanto denuncia l'on. Giandiego Gatta in una interrogazione rivolta ai ministri della Difesa, dell’Interno, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e per la Protezione civile. Mancano i carabinieri Forestali Una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

