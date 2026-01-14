A Trebaseleghe il convegno sulla storia e l’opera della Croce Rossa

A Trebaseleghe si terrà il 16 gennaio 2026 un convegno dedicato alla storia e all’attività della Croce Rossa. L’evento analizzerà le origini dell’organizzazione, le sue componenti ausiliarie e l’evoluzione del suo impegno umanitario nel tempo. Un’occasione per approfondire il ruolo della Croce Rossa nel servizio alle persone e ai territori, attraverso un percorso storico e aggiornato.

A trebaseleghe il convegno storico sulla storia della Croce Rossa e sulla sua opera il 16 gennaio 2026Com’è nata la Croce Rossa? Quali sono le sue componenti ausiliarie e come si è sviluppata, nel tempo, la loro opera al servizio delle persone e dei territori? A queste domande darà risposta il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: A Francavilla il Convegno nazionale del personale sanitario della Croce Rossa Leggi anche: A Francavilla il convegno nazionale degli ufficiali medici e del personale sanitario della Croce rossa italiana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Trebaseleghe il convegno sulla storia e l’opera della Croce Rossa - L’unità locale territoriale di Trebaseleghe del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana è stata costituita nel 1994 ed opera specificatamente nei Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, ... padovaoggi.it

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PADOVA La Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova è lieta di invitare la cittadinanza al Convegno storico: “LA NASCITA DI UN’IDEA Storia della Croce Rossa e della sua opera” Auditorium di Trebasele facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.