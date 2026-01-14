A testa alta - Il coraggio di una donna stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

Da today.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di

Una donna stimata e con un ruolo pubblico è travolta da uno scandalo che corre in rete. Oggi, mercoledì 14 gennaio, in prima serata su Canale 5, Sabrina Ferilli torna protagonista con la nuova serie “A testa alta - Il coraggio di una donna”, un racconto intenso e attuale che affronta uno dei temi. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

