A Testa Alta anticipazioni ultima puntata di mercoledì 21 gennaio 2026

Sabrina Ferilli è una donna che cammina A Testa Alta nella nuova fiction di Canale 5 in onda, in prima serata, da mercoledì 7 gennaio 2026. Suo è infatti il ruolo di Virginia Terzi, preside di una piccola cittadina sul lago, la cui vita va in pezzi non appena si diffonde in rete un video compromettente che la immortala in compagnia del suo amante. Da quel momento, Virginia è disposta a lottare contro chi sta facendo di tutto per farle lasciare il suo posto nella scuola. La tre puntate di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna saranno disponibili anche su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

