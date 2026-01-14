A Termini serve un repulisti Arresti inutili se i giudici li rimettono in libertà

A Termini, poliziotti e carabinieri chiedono riforme che riducano gli arresti inutili, sottolineando la frustrazione per i casi in cui i giudici rilasciano i detenuti. È un problema reale, spesso percepito come un ostacolo all’efficacia delle operazioni di sicurezza. La questione riguarda l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità e la necessità di un equilibrio tra rispetto delle garanzie e tutela della comunità.

Sembra un luogo comune, invece è lo sfogo di poliziotti e carabinieri: «Noi acciuffiamo i delinquenti, e c'è chi li rimette in libertà». Il lettore ha già indovinato a chi si riferiscono. Se poi a dirlo è il primo poliziotto di Roma - e siamo riduttivi trattandosi della Capitale d'Italia - allora la questione emerge in tutta evidenza. Colpiscono le frasi stampate sul Corriere della Sera in cronaca, pronunciate proprio dal questore Roberto Massucci: «Al Quarticciolo abbiamo arrestato 200 persone nel 2025, alcune anche più volte, ma in carcere oggi ce ne sono una ventina». Demagogo pure lui? I delinquenti che stavano per ammezzare di botte alla stazione Termini un impiegato ministeriale erano noti per i loro precedenti penali e pensavano di poter importare i loro vizi malavitosi anche in Italia, a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

