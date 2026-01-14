A teatro un tuffo dall' isola di Cip Cip fino a Villa Villacolle e al magico mondo di Pippi Calzelunghe

Da pordenonetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro, un viaggio tra le meraviglie di Cip Cip e Villa Villacolle ci porta nel mondo di Pippi Calzelunghe. Un percorso che rievoca l’incanto dell’infanzia, ricordando la figura di quella bambina ribelle e vivace, con le sue trecce rosse, le lentiggini e il sorriso contagioso. Un’esperienza che invita a riscoprire il fascino delle storie che hanno accompagnato generazioni, rivivendole con dolcezza e semplicità.

Quante volte, anche da adulti, abbiamo amato quella bambina ribelle con le trecce rosse, le lentiggini e il sorriso ampio e contagioso. Sognavamo di essere lei, Pippi Calzelunghe, e, restando a bocca aperta, succederà anche questo fine settimana a grandi e piccini.Domenica 18 gennaio, alle ore 17. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Pippi Calzelunghe"

Leggi anche: Multisport Cip, la presentazione del progetto regionale di avviamento agli sport paralimpici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.