A Spoltore arriva Lu Sand’Antonie
A Spoltore, sabato 17 gennaio alle 16, si svolgerà l’evento “Lu Sand’Antonie”, organizzato dall’associazione I colori del territorio guidata da Edgardo Cotellucci. L’iniziativa celebra il culto di Sant’Antonio Abate, una tradizione radicata in Abruzzo. L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione e rispetto per le tradizioni locali, coinvolgendo la comunità nel rispetto delle usanze e dei valori della regione.
Spoltore, con l’associazione I colori del territorio presieduta da Edgardo Cotellucci, celebra il culto di Sant'Antonio Abate, profondamente sentito in Abruzzo, sabato 17 gennaio alle ore 16.30 in piazza d’Albenzio. Si inizierà con la benedizione degli animali per invocare la protezione divina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
