A Sacile e Maniago la radiologia va a singhiozzo | È la prova che la privatizzazione non funziona

A Sacile e Maniago la radiologia pubblica sta affrontando interruzioni, evidenziando le difficoltà di un modello di privatizzazione. Secondo il Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone, il sistema mostra come i fondi pubblici finanzino profitti privati e un servizio limitato. Questi episodi sollevano interrogativi sulla sostenibilità e l’efficacia della gestione privata nelle strutture sanitarie locali.

