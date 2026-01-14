A Sacile e Maniago la radiologia va a singhiozzo | È la prova che la privatizzazione non funziona
A Sacile e Maniago la radiologia pubblica sta affrontando interruzioni, evidenziando le difficoltà di un modello di privatizzazione. Secondo il Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone, il sistema mostra come i fondi pubblici finanzino profitti privati e un servizio limitato. Questi episodi sollevano interrogativi sulla sostenibilità e l’efficacia della gestione privata nelle strutture sanitarie locali.
“Soldi pubblici; profitti privati; e servizio semichiuso”. Così affermano gli esponenti del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone dopo gli ultimi problemi emersi nelle due case di comunità. Nonostante “le promesse di riduzione di tempi e di migliorie proposte in gara”, a Sacile e a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
