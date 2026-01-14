A Roma scatta il limite a 30 km h nel centro storico

A partire da domani, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h nella ZTL. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria, riducendo il traffico e le emissioni nella zona più antica della città. La limitazione sarà valida per tutti i veicoli, contribuendo a un ambiente urbano più vivibile e più sicuro per pedoni e residenti.

AGI - Da domani il centro storico di Roma diventa in pratica una grande ' Zona 30 '. Scatta infatti nella ZTL del centro il limite dei 30 km orari per gli automobilisti. L'annuncio era stato dato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané all'inizio del mese, fissando l'inizio del nuovo regime proprio al 15 gennaio, e precisando che "i limiti non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità.

