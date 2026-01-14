A passeggio con il taser nello zaino | denunciato
Durante i controlli di routine a Padova, i carabinieri hanno scoperto una persona con un taser nello zaino. L’individuo è stato denunciato per possesso di uno strumento potenzialmente pericoloso. L’attività delle forze dell’ordine continua per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti illegali sul territorio cittadino.
Prosegue senza sosta l'attività di controllo e prevenzione dei carabinieri del comando provinciale di Padova su tutto il territorio cittadino, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza percepita e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Nell'ambito di tali servizi, i militari del.
