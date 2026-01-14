A passeggio con il taser nello zaino | denunciato

Durante i controlli di routine a Padova, i carabinieri hanno scoperto una persona con un taser nello zaino. L’individuo è stato denunciato per possesso di uno strumento potenzialmente pericoloso. L’attività delle forze dell’ordine continua per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti illegali sul territorio cittadino.

