A Palazzo Filomarino Piero Zucaro celebra Pasolini con Una forza del passato

A Palazzo Filomarino, il Centro Culturale Alia Mens presenta

Il Centro Culturale Alia Mens ospita a Palazzo Filomarino in via Benedetto Croce la presentazione del nuovo libro di Piero Zucaro – edito p er il 50° anniversario del delitto Pasolini – Una forza del passato, con un cd (tracce sonore per Tutta colpa di Pasolini), e accompagnato dal volume allegato “Commedia di Zannu e il suo servo Cuviello” (Ottavomiglio Lab. Ed., 2025). L’incontro sarà coordinato da Massimo Rosa e Gabriella Striani. Artista eclettico, Piero Zucaro è autore, attore e musicista napoletano, fondatore in Calabria del laboratorio culturale Ottavomiglio©, fucina di progetti teatrali e musicali che intrecciano drammaturgia, interpretazione scenica e ricercasociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Torquato Tasso secondo Croce, reading di Francesca de Nicolais a Palazzo Filomarino

Leggi anche: Avellino celebra Carlo Levi con una lezione speciale a Palazzo della Cultura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Palazzo Filomarino, Spadolini? Rilanciò Croce e il suo istituto - 30 all’Istituto di studi storici di cui fu presidente dal 1989 al 1994, anno della sua morte. ilmattino.it

Napoli, a Palazzo Filomarino il convegno Croce e la cultura del Rinascimento - Giovedì 30 marzo, a Palazzo Filomarino, si terrà il convegno internazionale di studi Croce e la cultura del Rinascimento, organizzato dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, in collaborazione con ... ilmattino.it

Pezzo di balcone si stacca da Palazzo Filomarino a Napoli - "Un grave episodio di degrado si è verificato in via Benedetto Croce, Napoli: un pezzo di balcone si è staccato da Palazzo Filomarino in pieno Centro Storico, a Napoli sfiorando una passante". ansa.it