A Palazzo della Penna torna l’installazione di Moretti

A Palazzo della Penna è stata prorogata fino al 15 febbraio la mostra “Simile a un riverbero” di Gianni Moretti, artista perugino residente a Milano. La mostra presenta le opere e i progetti realizzati in diciotto anni di ricerca artistica, offrendo al pubblico una panoramica approfondita del percorso creativo dell’artista. È un’opportunità per scoprire un’artista che, attraverso le sue opere, riflette su temi e sperimentazioni diverse nel corso degli anni.

E’ stata prorogata fino al 15 febbraio a Palazzo della Penna la mostra “Simile a un riverbero” di Gianni Moretti, artista perugino che vive e lavora a Milano e che per la prima volta presenta nella sua città una personale con le opere e i progetti nati nell’arco di 16 anni di intensa ricerca artistica. Inoltre, dal 7 al 15 febbraio, nel salone di Apollo tornerà anche, dopo la positiva accoglienza del pubblico, l’installazione “ Anna – Monumento all’Attenzione (promessa) ”, nella foto: è il mandala costituito da circa 700 cardi in acciaio e alluminio che ogni visitatore è libero di prelevare con l’impegno (di qui la “promessa” del titolo) di piantarlo entro un anno in un terreno lungo la mulattiera che da Sant’Anna di Stazzema conduce a Valdicastello Carducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

