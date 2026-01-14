A Palazzo della Penna torna l’installazione di Moretti

A Palazzo della Penna è stata prorogata fino al 15 febbraio la mostra “Simile a un riverbero” di Gianni Moretti, artista perugino residente a Milano. La mostra presenta le opere e i progetti realizzati in diciotto anni di ricerca artistica, offrendo al pubblico una panoramica approfondita del percorso creativo dell’artista. È un’opportunità per scoprire un’artista che, attraverso le sue opere, riflette su temi e sperimentazioni diverse nel corso degli anni.

E’ stata prorogata fino al 15 febbraio a Palazzo della Penna la mostra “Simile a un riverbero” di Gianni Moretti, artista perugino che vive e lavora a Milano e che per la prima volta presenta nella sua città una personale con le opere e i progetti nati nell’arco di 16 anni di intensa ricerca artistica. Inoltre, dal 7 al 15 febbraio, nel salone di Apollo tornerà anche, dopo la positiva accoglienza del pubblico, l’installazione “ Anna – Monumento all’Attenzione (promessa) ”, nella foto: è il mandala costituito da circa 700 cardi in acciaio e alluminio che ogni visitatore è libero di prelevare con l’impegno (di qui la “promessa” del titolo) di piantarlo entro un anno in un terreno lungo la mulattiera che da Sant’Anna di Stazzema conduce a Valdicastello Carducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ci piace ricordare così una delle piccole grandi mostre al piano terra di Palazzo della Penna. Fra le esperienze editoriali (e non solo) più appaganti dell'anno che sta finendo. Palazzo della Penna - Centro per le arti contemporanee Cultura Comune di Perugia - facebook.com facebook