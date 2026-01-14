A Padova le Avis regionali a confronto per migliorare il sistema trasfusionale
Il 17 gennaio 2026, presso l’OIC di Padova, si terrà un incontro tra i rappresentanti delle Avis regionali di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. L’obiettivo è confrontarsi sulle strategie e le attività per migliorare il sistema trasfusionale nelle rispettive regioni, favorendo un dialogo costruttivo e condiviso. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto importante per rafforzare la collaborazione tra le realtà associative e ottimizzare i servizi offerti ai donatori e ai pazienti.
I dirigenti e i rappresentanti associativi delle Avis regionali di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia si incontreranno il 17 gennaio 2026 all’OIC di Padova.Con il nuovo presidente di Avis nazionale, Oscar Bianchi, si confronteranno i modelli organizzativi regionali inerenti la raccolta di sangue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Avis Veneto guarda al futuro: a Padova la Conferenza Programmatica 2026 Sabato 17 gennaio 2026 dirigenti e rappresentanti Avis del territorio si ritroveranno per definire obiettivi, strategie e priorità per il nuovo anno. Interverranno: Oscar Bianchi, presidente facebook
