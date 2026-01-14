A Padova le Avis regionali a confronto per migliorare il sistema trasfusionale

Il 17 gennaio 2026, presso l’OIC di Padova, si terrà un incontro tra i rappresentanti delle Avis regionali di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. L’obiettivo è confrontarsi sulle strategie e le attività per migliorare il sistema trasfusionale nelle rispettive regioni, favorendo un dialogo costruttivo e condiviso. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto importante per rafforzare la collaborazione tra le realtà associative e ottimizzare i servizi offerti ai donatori e ai pazienti.

