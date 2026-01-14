A Mola partono i lavori per il sottopasso in via Matteotti | Ricucirà due parti della città

Sono iniziati oggi i lavori per il nuovo sottopasso pedonale in via Matteotti a Mola di Bari. L’opera mira a collegare due zone della città, migliorando la mobilità e la sicurezza dei pedoni. L’intervento rappresenta un intervento importante per la riqualificazione urbana e faciliterà gli spostamenti tra le aree interessate. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di completare l’opera nel minor tempo possibile.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.