A Mola partono i lavori per il sottopasso in via Matteotti | Ricucirà due parti della città

14 gen 2026

Sono iniziati oggi i lavori per il nuovo sottopasso pedonale in via Matteotti a Mola di Bari. L’opera mira a collegare due zone della città, migliorando la mobilità e la sicurezza dei pedoni. L’intervento rappresenta un intervento importante per la riqualificazione urbana e faciliterà gli spostamenti tra le aree interessate. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di completare l’opera nel minor tempo possibile.

L'opera pubblica servirà a riconnettere due significative aree della città. Sono partiti oggi, mercoledì 14 gennaio, i lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale di via Matteotti a Mola di Bari. Il progetto e i costiIl nuovo sottopasso pedonale collegherà via della Libertà e via. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

