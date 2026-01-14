A Mola partono i lavori per il sottopasso in via Matteotti | Ricucirà due parti della città
Sono iniziati oggi i lavori per il nuovo sottopasso pedonale in via Matteotti a Mola di Bari. L’opera mira a collegare due zone della città, migliorando la mobilità e la sicurezza dei pedoni. L’intervento rappresenta un intervento importante per la riqualificazione urbana e faciliterà gli spostamenti tra le aree interessate. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di completare l’opera nel minor tempo possibile.
L'opera pubblica servirà a riconnettere due significative aree della città. Sono partiti oggi, mercoledì 14 gennaio, i lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale di via Matteotti a Mola di Bari. Il progetto e i costiIl nuovo sottopasso pedonale collegherà via della Libertà e via. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Ufficio anagrafe e tributi, partono i lavori in piazzetta della Misura e dureranno due anni. La nuova sede in via Oberdan
Leggi anche: Terni, apre il sottopasso di via Aroldi: “Opera importante per l’intera città collegando due aree strategiche”
QUANDO SUONA LA SIRENA…partono i FREE SHOTS INGRESSO OMAGGIO ENTRO L’1.00 Preparati a vivere una notte fuori controllo tra luci, bassi e sound unico In consol @MatteoGk e @Cremo Urban, Reggaeton, Commercial & House Vibes facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.