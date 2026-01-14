A Firenze lo spettacolo La scintilla Il sogno Il viaggio

A Firenze, il 14 gennaio 2026, uno spettacolo intitolato “La scintilla. Il sogno. Il viaggio” prende vita in una soffitta colma di oggetti dimenticati. Tre amiche trovano un vecchio libro scritto dal nonno di una di loro, scoprendo così un mondo di ricordi e storie che le accompagnerà in un percorso di scoperta e riflessione. Un racconto che unisce memoria e immaginazione, ambientato nel cuore della città.

Firenze, 14 gennaio 2026 - Una soffitta piena di oggetti dimenticati diventa il luogo magico in cui tre amiche scoprono un vecchio libro scritto dal nonno di una di loro. Da quella scoperta prende vita un viaggio nel tempo, tra sogno e realtà, alla ricerca delle tracce di tre grandi donne che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico: Alice Guy, Maya Deren e Agnès Varda. Di questo racconta “La scintilla. Il sogno. Il viaggio”, lo spettacolo teatrale realizzato dall’associazione Rosebud, in scena venerdì 16 gennaio alle 21.15 al Brillante - Nuovo Teatro Lippi (in via P. Fantani 16) a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze lo spettacolo “La scintilla. Il sogno. Il viaggio” Leggi anche: La scintilla. Il sogno. Il viaggio. Leggi anche: “Aladin – il Musical”, lo spettacolo di Stefano D’Orazio che trasporta in un teatro del sogno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Firenze lo spettacolo “La scintilla. Il sogno. Il viaggio” - Una soffitta piena di oggetti dimenticati diventa il luogo magico in cui tre amiche scoprono un vecchio libro scritto dal nonno di una di loro. msn.com

La Settimana dello Spettacolo a Firenze e in Toscana Il meglio di musica, danza, teatro e oltre. SCOPRI https://t.ly/Z89SM facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.