A Fabrica di Roma una Serata omicidio al teatro Palarte

A Fabrica di Roma, presso il Teatro Palarte, si terrà domenica 18 gennaio alle ore 17:30 l’evento “Serata omicidio”, una commedia di Giuseppe Sorgi. L’appuntamento offre un’occasione per assistere a una rappresentazione teatrale dedicata a chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia di un’opera teatrale di qualità, in un ambiente raccolto e accogliente.

Domenica 18 gennaio alle ore 17,30 a Fabrica di Roma è fissato l'appuntamento con "Serata omicidio", una commedia di Giuseppe Sorgi. Il teatro Palarte è lo scenario perfetto per la rappresentazione della compagnia "È tutta scena aps", pronta a far vivere allo spettatore un intreccio di suspense e.

