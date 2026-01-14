A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto | Risolti problemi di umidità nella struttura

A Conversano riapre la scuola materna di via Giotto, dopo interventi di restauro e messa in sicurezza. Sono stati risolti i problemi di umidità, con lavori su pavimentazioni in legno e gres, rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di porte interne. Gli interventi hanno migliorato le condizioni strutturali e di sicurezza dell’edificio, garantendo un ambiente più salubre e funzionale per i bambini e il personale.

