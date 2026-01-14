A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto | Risolti problemi di umidità nella struttura

Da baritoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Conversano riapre la scuola materna di via Giotto, dopo interventi di restauro e messa in sicurezza. Sono stati risolti i problemi di umidità, con lavori su pavimentazioni in legno e gres, rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di porte interne. Gli interventi hanno migliorato le condizioni strutturali e di sicurezza dell’edificio, garantendo un ambiente più salubre e funzionale per i bambini e il personale.

Gli interventi hanno riguardato le pavimentazioni interna in legno e perimetrale esterna in grès porcellanato antiscivolo, il piazzale in asfalto e la pavimentazione autobloccante in calcestruzzo, il rifacimento completo dei servizi igienici, la sostituzione di tutte le porte interne e degli. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Riapre l'ex scuola materna di Massignano, ora sede di laboratori artistici e incontri per bambini e famiglie

Leggi anche: Orentano, forte odore di gas nella scuola: studenti evacuati e Vigili del fuoco nella struttura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto: "Risolti problemi di umidità nella struttura" - Questa mattina, nel plesso scolastico appartenente all’Istituto ‘Falcone-Borsellino-Carelli’, si è svolta la cerimonia di inaugurazione. baritoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.