A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto | Risolti problemi di umidità nella struttura
A Conversano riapre la scuola materna di via Giotto, dopo interventi di restauro e messa in sicurezza. Sono stati risolti i problemi di umidità, con lavori su pavimentazioni in legno e gres, rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di porte interne. Gli interventi hanno migliorato le condizioni strutturali e di sicurezza dell’edificio, garantendo un ambiente più salubre e funzionale per i bambini e il personale.
Gli interventi hanno riguardato le pavimentazioni interna in legno e perimetrale esterna in grès porcellanato antiscivolo, il piazzale in asfalto e la pavimentazione autobloccante in calcestruzzo, il rifacimento completo dei servizi igienici, la sostituzione di tutte le porte interne e degli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Riapre l'ex scuola materna di Massignano, ora sede di laboratori artistici e incontri per bambini e famiglie
Leggi anche: Orentano, forte odore di gas nella scuola: studenti evacuati e Vigili del fuoco nella struttura
A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto: "Risolti problemi di umidità nella struttura" - Questa mattina, nel plesso scolastico appartenente all’Istituto ‘Falcone-Borsellino-Carelli’, si è svolta la cerimonia di inaugurazione. baritoday.it
COMUNICATO STAMPA Riapre oggi il Palazzetto “Castellaneta”. Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Lovascio ha firmato l’ordinanza che autorizza la Pallamano Conversano a tornare a disputare le gare ufficiali in città. La struttura, storicamente conosci facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.