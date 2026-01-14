A Como cresce l’attesa per il big match con i rossoneri Fabregas fa allargare di un metro il terreno di gioco del Sinigaglia

A Como si intensifica l’attesa per il prossimo incontro con il Milan. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha recentemente fatto modificare il campo di gioco del Sinigaglia, allargando di un metro le dimensioni del terreno. Questa scelta è parte di un progetto volto a migliorare la qualità del gioco e la valorizzazione dei calciatori, nel rispetto delle strategie per affrontare al meglio l’avversario.

Se il fine (la qualità del gioco, la valorizzazione dei calciatori, le strategie per battere l'avversario) giustifica i mezzi (lavori in corso nel bel mezzo della stagione) allora ben venga l'ultima idea (presto sapremo se davvero "geniale") di Cesc Fabregas, allenatore-talentscout-manager tuttofare del Como che ormai da tempo ha dato carta bianca su tutto al tecnico spagnolo. Anche la facoltà di. ingrandire il campo. Proprio così. Un terreno di gioco più largo di un metro (corsie laterali comprese) per gestire al meglio la pressione degli avversari favorendo l'apporto dei giocatori di fascia. Un dettaglio tutt'altro che trascurabile (non a caso la formazione lariana in questa stagione è ancora imbattuta in casa), considerato che il campo più ampio favorisce il possesso palla e l'uso dell'ampiezza, mentre spazi più ridotti aumentano i contrasti e spingono verso un calcio più diretto e verticale.

