A Cerveteri la presentazione del libro o Tornare in Montagna per la Libertà di Paolo Ruspoli

A Cerveteri, sabato 31 gennaio 2026 alle 17.00, si terrà la presentazione del libro

Cerveteri, 14 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l a Sala Ruspoli del Comune di Cerveteri, e sotto il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura, si terrà la presentazione del libro dal titolo "Tornare in montagna per la libertà" di Paolo Prosperi. Il romanzo, pubblicato dalla casa editrice Dialoghi, uscirà a metà gennaio 2026. Sinossi del libro. Italia, 2026. Un'ondata di qualunquismo dilaga nel Paese, aprendo la strada a un governo autoritario di destra che, passo dopo passo, tradisce i valori della Costituzione e soffoca ogni forma di dissenso.

“Tornare in Montagna per la Libertà”, la presentazione del libro di Paolo Prosperi a Cerveteri - Un racconto attuale e potente che mescola storia, politica e azione, ricordandoci che la democrazia non è mai scontata ... lagone.it

Cerveteri, presentazione del libro di Paola Agabiti “Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti” facebook

