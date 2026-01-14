A Castelfranco partiti i controlli sul rispetto della Tariffa Corrispettiva Puntuale

A Castelfranco Emilia sono iniziati i controlli sulla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), la nuova modalità di calcolo della tariffa rifiuti che si basa sulla quantità effettivamente conferita. Questa misura mira a garantire una maggiore equità sociale e a promuovere comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti. Le verifiche, ora in corso, rappresentano un passo importante nell’attuazione di un sistema più trasparente ed efficiente.

