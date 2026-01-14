5 bonus Inps che richiedono il nuovo Isee 2026 per non interrompere il pagamento

L’Inps ha recentemente pubblicato un avviso riguardante cinque bonus destinati alle famiglie italiane. Per continuare a ricevere questi benefici senza interruzioni, è necessario aggiornare l’Isee secondo le nuove modalità previste per il 2026. In questa guida, vengono spiegate le principali novità e i requisiti richiesti per mantenere il diritto ai bonus senza problemi.

Nella giornata del 12 gennaio, l' Inps ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale elenca 5 bonus destinati alle famiglie che necessitano dell'aggiornamento dell'Isee alle novità e alle modalità di calcolo del 2026 per non subire l'interruzione del pagamento. Il rinnovo tempestivo dell'indicatore risulta indispensabile, pertanto, sia per presentare nuove istanze, sia per mantenere i pagamenti delle prestazioni di sostegno al reddito e all'inclusione già in corso. La normativa introdotta con la legge di Bilancio di quest'anno ha stabilito criteri di calcolo sensibilmente più vantaggiosi per le famiglie con figli, puntando a una maggiore equità sociale.

