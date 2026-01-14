28 anni dopo - Il tempio delle ossa recensione | horror e poesia in un sequel che sfiora la perfezione

Una realtà devastata dal virus della rabbia non è mai stato così struggente: il film di Nia Da Costa arriva al cinema regalandoci poesia, immagini mozzafiato e una grande interpretazione di Ralph Fiennes. Lo abbiamo atteso con un certo timore: 28 anni dopo - Il tempio delle ossa arriva in sala riportandoci in un Regno Unito isolato e devastato da una mutazione del virus della rabbia. Un luogo dove i sopravvissuti devono fare i conti con infetti aggressivi, crudeltà umana e la necessità di procurarsi i più basilari beni primari. Ce lo aveva raccontato il primo capitolo di 28 anni dopo, che riprendeva le fila delle vicende dopo le pellicole dei primi Duemila e che ha riportato in regia e scrittura il sodalizio Danny BoyleAlex Garland, uniti per dare nuova linfa a quella . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

