28 Anni dopo | Il Tempio delle Ossa – Ci sono Scene Post-Credits?

Un Capitolo che prosegue l’universo di Danny Boyle e Alex Garland scegliendo una strada più cupa e simbolica, spostando il focus dall’orrore puro alla deriva dell’essere umano. Ci sono Scene Post-Credits?. No, non ci sono scene post-credits. Infatti, dopo le sequenze del capitolo più disturbante della saga che punta sulla paura più scomoda degli esseri umani: se stessi, non ci sono Scene Post-Credits. L'articolo proviene da NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

