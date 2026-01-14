2025 was the world’s third-warmest year on record EU scientists say

Nel 2025, il pianeta ha registrato la terza temperatura più elevata mai rilevata, secondo gli scienziati dell'UE. Le temperature medie globali hanno superato di oltre 1 grado Celsius i valori preindustriali, evidenziando una tendenza di riscaldamento che richiede attenzione e azioni concrete per la sostenibilità ambientale. Questo dato sottolinea l'importanza di monitorare e affrontare i cambiamenti climatici a livello globale.

BRUSSELS, Jan 14 (Reuters) - The planet experienced its third-warmest year on record in 2025, and average temperatures have exceeded 1.5 degrees Celsius of global warming. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

