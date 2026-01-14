15 gennaio 2001 nasceva un progetto folle | un' enciclopedia scritta da tutti noi senza pubblicità e basata solo sulle donazioni
Il 15 gennaio 2001 nasceva Wikipedia, un progetto innovativo ideato come enciclopedia collaborativa, senza pubblicità e sostenuta esclusivamente dalle donazioni degli utenti. In 25 anni, è diventata una risorsa affidabile e diffusa, accessibile a livello globale, grazie al contributo volontario di milioni di persone. La sua crescita testimonia l’importanza della collaborazione e del finanziamento partecipativo nel mantenimento di uno strumento di conoscenza aperto e gratuito.
La piattaforma Wikipedia festeggia 25 anni: nel tempo è diventata uno strumento di consultazione quotidiano in diversi settori, è aperta al contributo dei volontari e si regge tuttora solo sul modello economico delle donazioni degli utenti.
