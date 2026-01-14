14 gennaio il Ratto delle Sabine del Giambologna | la statua che stupì il mondo

Il 14 gennaio 1583, a Firenze, venne inaugurata la scultura “Il Ratto delle Sabine” di Giambologna. Opera di grande valore artistico, rappresenta uno dei capolavori rinascimentali, simbolo della maestria scultorea del periodo. Questa data segna un momento importante nella storia dell’arte, sottolineando l’importanza di un’opera che ha suscitato ammirazione e interesse nel corso dei secoli.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Era il 14 gennaio del 1583 quando venne inaugurato “ Il Ratto delle Sabine” del Giambologna. Questo capolavoro, una statua di marmo alta 4,10 metri e realizzata tra il 1574 e il 1580, fu opera dello scultore fiammingo Giambologna (nome italianizzato di Jean de Boulogne), che lavorò in Italia, soprattutto a Firenze. Venne ricavato da un unico blocco di marmo e fu voluto dalla famiglia Medici per arredare la Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, in quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto. L’opera venne posta, insieme ad altri capolavori della scultura, nella loggia dal granduca Cosimo I. 🔗 Leggi su Lanazione.it

14 gennaio

