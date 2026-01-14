10eLotto colpo da 20mila euro in provincia di Novara

Un giocatore di Borgo Ticino, in provincia di Novara, ha vinto 20.000 euro con il 10eLotto nel concorso di martedì 13 gennaio. La notizia, riportata da Agripronews, conferma come questa modalità di gioco possa offrire opportunità di vincita significative. La somma vinta rappresenta un risultato importante per il vincitore e sottolinea l’interesse crescente verso il 10eLotto nella zona.

Festa in provincia di Novara grazie al 10eLotto. Nell'ultimo concorso di martedì 13 gennaio, infatti, secondo una nota di Agripronews a Borgo Ticino è stato registrato un colpo da 20mila euro.La vincita è stata centrata con un "9", e una giocata da 1 euro, in una ricevitoria di via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

