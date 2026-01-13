Un Giovanni Pascoli lontano dalle letture scolastiche: è questo lo sguardo scelto da Giuseppe Piccioni per Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film che racconta la vita del poeta romagnolo attraverso il legame con le sorelle. Un racconto privato, attraversato da lutti, ambizioni e ferite mai rimarginate, che racconta un Pascoli molto umano e altrettanto moderno. Zvanì va in onda oggi, martedì 13 gennaio, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30. E ovviamente sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand. Il cast di Zvanì. A interpretare Giovanni Pascoli è Federico Cesari, affiancato da Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Luca Maria Vannuccini. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: trama e cast del film di Giuseppe Piccioni con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli in onda su Rai 1

Leggi anche: Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, cast, trama, dove e quando vedere il film di Giuseppe Piccione

Leggi anche: Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film stasera in tv: trama, cast, storia vera

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Romanzo Famigliare: le anticipazioni dell’ultima puntata - I protagonisti di Romanzo Famigliare sono Vittoria Puccini e Guido Caprino Un grande affresco contemporaneo, una ... panorama.it

Romanzo Famigliare: al via la serie di Francesca Archibugi - Romanzo Famigliare è un grande affresco contemporaneo ambientato a Livorno Un grande affresco contemporaneo ... panorama.it

Anticipazioni Romanzo famigliare,sesta e ultima puntata:la scelta di Emma - Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Romanzo Famigliare, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ascolti. it.blastingnews.com

Martedì 13 gennaio, alle 21:30 su Rai1, debutta in prima visione "Zvanì – Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli", un'opera cinematografica che restituisce al pubblico la dimensione più intima e umana del grande poeta romagnolo. Il lungometraggio è stato p - facebook.com facebook