Zvanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, sarà trasmesso martedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1, alle 21:35, subito dopo Affari Tuoi. La pellicola racconta la storia di una famiglia attraverso gli occhi del poeta, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo. Ecco la trama, il cast e le modalità per seguire la trasmissione.

Il film sarà trasmesso martedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1, subito dopo la puntata di Affari Tuoi, intorno alle 21:35. Un’occasione imperdibile per rivivere la vita del grande poeta attraverso un racconto intenso e cinematografico. La trama del film. La storia inizia nel 1912, poco dopo la morte di Giovanni Pascoli. Un treno parte da Bologna per portare il poeta all’ultimo riposo, accompagnato da studenti, autorità, familiari e dalla sorella Mariù. Questo viaggio diventa simbolo del lutto che attraversa l’Italia intera. Durante il tragitto, Mariù ripercorre i momenti più significativi della vita di Giovanni Pascoli, dalla tragedia dell’assassinio del padre agli anni di difficoltà economiche, fino al suo impegno culturale e politico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: trama, cast e dove vederlo

Leggi anche: Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film stasera in tv: trama, cast, storia vera

Leggi anche: ‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Romanzo Famigliare: le anticipazioni dell’ultima puntata - I protagonisti di Romanzo Famigliare sono Vittoria Puccini e Guido Caprino Un grande affresco contemporaneo, una ... panorama.it

Romanzo Famigliare: al via la serie di Francesca Archibugi - Romanzo Famigliare è un grande affresco contemporaneo ambientato a Livorno Un grande affresco contemporaneo ... panorama.it

Anticipazioni Romanzo famigliare,sesta e ultima puntata:la scelta di Emma - Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Romanzo Famigliare, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ascolti. it.blastingnews.com

Martedì 13 gennaio, alle 21:30 su Rai1, debutta in prima visione "Zvanì – Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli", un'opera cinematografica che restituisce al pubblico la dimensione più intima e umana del grande poeta romagnolo. Il lungometraggio è stato p - facebook.com facebook