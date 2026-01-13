Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli cast trama dove e quando vedere il film di Giuseppe Piccione

La vita di Giovanni Pascoli in prima serata televisiva con Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, film tv diretto da Giuseppe Piccioni e scritto da Sandro Petraglia, in onda martedì 13 gennaio 2026 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi, intorno alle 21,40, e disponibile in streaming su RaiPlay. Un progetto che sceglie una strada intima e laterale senza indulgere in un ritratto monumentale del poeta, ma raccontando l’uomo che era attraverso lo sguardo di chi gli è stata più vicina, la sorella Maria, detta Mariù. Cosa significa Zvanì. Il titolo stesso evidenzia l’impostazione della sceneggiatura, diversa da una semplice agiografia ma più personale, ricca di aneddoti che mai prima d’ora erano stati svelati sul poeta. 🔗 Leggi su Dilei.it

