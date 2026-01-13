Zvanì il film che parla di Pascoli stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 va in onda Zvanì, un film tv dedicato alla vita e alle opere di Giovanni Pascoli. Tra gli interpreti principali Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, il film offre una riflessione sulla figura del poeta e la sua influenza letteraria. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la figura di Pascoli attraverso una narrazione fedele e sobria.

Grande attesa per il film tv dedicato a Giovanni Pascoli, Zvanì, stasera su Rai 1 che ha per protagonisti Federico Cesari e Benedetta Porcaroli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

