Zvanì il film che parla di Pascoli stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 va in onda Zvanì, un film tv dedicato alla vita e alle opere di Giovanni Pascoli. Tra gli interpreti principali Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, il film offre una riflessione sulla figura del poeta e la sua influenza letteraria. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire la figura di Pascoli attraverso una narrazione fedele e sobria.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.