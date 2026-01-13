Zona Wrestling awards 2025 – Storyline Feud of the Year

Martedì 13 gennaio, inauguriamo un nuovo appuntamento con Zona Wrestling Awards 2025, dedicato a riconoscere le migliori storyline e feud dell’anno. In questa occasione, analizzeremo le rivalità più significative, selezionando quelle che hanno saputo coinvolgere e appassionare il pubblico nel corso dell’anno. Restate con noi per scoprire quale storyline si aggiudicherà il riconoscimento di “Storyline/Feud of the Year”.

Martedì 13 gennaio. Benvenuti amici di Zona Wrestling ad un nuovo giorno con un nuovo premio da assegnare. Tocca quest'oggi alla Storyline, o Feud, che nel 2025 ha attirato più di tutti l'attenzione su di se. Grande merito sarà dei protagonisti, ma altrettanto lo sarà del Booking Team. Chi la spunterà? Buona lettura a tutti. I i ZONA WRESTLING AWARD – STORYLINEFEUD OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – Naomi's Heel Turn 2p – The Vision 1p – Tatum Paxley's Evolution LUCA GRANDI 3p – Konosuke Takeshuita's Invasion 2p – LIJ's Dissolution and Rebirth 1p – Zack Sabre Jr. and Ryohei Oiwa Story SIMONE SPADA 3p – Hangman Page vs Jon Moxley 2p – Young Bucks vs Swerve Strickland & Will Ospreay 1p – Seth Rollins vs CM Punk SERGIO 3p – Hangman Page's Redemption 2p – John Cena's Retirement 1p – The Vision GIUSEPPE 3p – Hangman Page vs Jon Moxley 2p – Toni Storm vs Mariah May 1p – Mercedes Moné the Belt Collector CLAUDIO 3p – Seth Rollins vs CM Punk vs Roman Reigns 2p – John Cena's Retirement 1p – Hangman Page's Redemption ENRICO 3p – Hangman Page vs Jon Moxley 2p – Kazuchika Okada vs Konosuke Takeshita 1p – The Hardys vs Dudley Boys for the Last Time VINCENZO 3p – Toni Storm vs Mariah May 2p – Hangman Page's Redemption 1p – Young Bucks Go Broke VALENTINA 3p – The Vision 2p – Kevin Owens vs Cody Rhodes 1p – John Cena's Retirement ALDO 3p – Mike Santana's World Title Run Up 2p – The Vision 1p – John Cena's Retirement ALESSIO 3p – Hangman Page's Redemption 2p – John Cena's Retirement 1p – Rhea Ripley & Iyo Sky Story ALVIN 3p – Tony D'Angelo vs Chaning "Stacks" Lorenzo 2p – Ricky Saints vs Ethan Page 1p – Myles Borne vs Lexis King GIROLAMO 3p – John Cena's Retirement 2p – The Vision 1p – Jacob Fatu vs MFT SAVERIO 3p – CM Punk vs Seth Rollins 2p – Samoa Joe vs Hangman Page 1p – Toni Storm vs Mariah May OMAR NAJA 3p – CM Punk vs Seth Rollins 2p – Cody Rhodes vs Drew McIntyre 1p – Jacob Fatu vs MFT MICHELE 3p – MJF vs Mistico 2p – Hangman Page vs Jon Moxley 1p – John Cena's Retirement MATTEO VILLA 3p – Hangman Page vs Jon Moxley 2p – The Vision 1p – John Cena's Retirement LEONARDO 3p – CM Punk vs The Vision 2p – Lyra Valkiria vs Becky Lynch 1p – Hangman Page vs Jon Moxley GIUSEMAN 3p – Toni Storm vs Mariah May 2p – CM Punk's Redemption 1p – Kevin Owens vs Cody Rhodes MATTEO IADAROLA 3p – Toni Storm vs Mariah May 2p – Hangman Page vs Jon Moxley 1p – Seth Rollins vs CM Punk vs Roman Reigns FRANCESCO 3p – John Cena's Retirement 2p – The Vision 1p – Hangman Page's Redemption i i 2025 STORYLINEFEUD OF THE YEAR i i Hangman Page e Jon Moxley si portano a casa l'Award per la migliore rivalità del 2025.

