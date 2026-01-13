Zeno Roveri convocato in nazionale per la Tennis Europe Winter Cup

Zeno Roveri, tennista del Tennis Giotto, è stato convocato dalla nazionale italiana Under16 per partecipare alla Tennis Europe Winter Cup. La selezione ufficiale è stata annunciata ad Arezzo il 13 gennaio 2026. Questa convocazione rappresenta un'importante opportunità per il giovane atleta di confrontarsi a livello internazionale e di contribuire alla crescita del tennis giovanile italiano.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Zeno Roveri del Tennis Giotto convocato dalla nazionale italiana Under16 per la T ennis Europe Winter Cup. Il tennista aretino, nato nel 2010, vivrà le emozioni di indossare la maglia azzurra da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio a Reggio Emilia nella prima fase di un torneo internazionale che proporrà un confronto tra trentatré Paesi di tutta Europa. La Tennis Europe Winter Cup, istituita nel 1977, è la principale competizione indoor di tennis giovanile a squadre, con quattro gironi iniziali di qualificazione che decreteranno l'accesso alle finali in programma in Francia da giovedì 19 a sabato 21 febbraio.

